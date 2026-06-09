Носител на "Грами", работил с Дуа Липа и Бритни Спиърс, бе убит

Носител на "Грами", работил с някои от най-големите звезди в музиката, е бил убит при нападение с нож в Лондон. 35-годишният автор на песни Марк Орабийи, познат на публиката със сценичното име Талей Райли, е бил открит с тежки прободни рани в градина в източната част на британската столица сутринта на 5 юни, съобщиха от лондонската полиция.

Според властите сигналът е подаден за нападение с нож, а пристигналите на място служители са открили музиканта в критично състояние. Той е бил откаран в болница, но по-късно е починал от нараняванията си.

Трима души са арестувани

Във връзка със случая полицията е задържала двама мъже на 27 и 24 години, както и 25-годишна жена. Арестите са извършени в близост до местопрестъплението. Към момента имената на заподозрените не са оповестени публично.

Разследващите съобщават, че при инцидента е пострадал и друг мъж, който е на около 20 години. Той също е получил прободни рани, но според първоначалната информация животът му не е в опасност.

Полицията все още не е обявила какви обвинения може да бъдат повдигнати срещу задържаните, а мотивът за нападението остава неизвестен, пише People.

Работил е големи имена

Орабийи изгражда успешна кариера като автор на песни и изпълнител, работейки с редица световни звезди, сред които Зендeя, Дуа Липа, Бритни Спиърс и Халид.

Той печели награда "Грами", след като участва в създаването на песента "Lights On" на H.E.R. През 2019 г. албумът, в който влиза композицията, печели отличието за най-добър R&B албум на 61-вите награди "Грами".

Сред другите му популярни проекти са сингълът "Last Dance" на Дуа Липа от 2016 г. и хитът "Young Dumb & Broke" на Халид.

"Имаше едно от най-чистите сърца"

Новината за смъртта на Талей Райли беше съобщена през уикенда чрез публикация в Instagram, подписана от семейството му и неговия мениджър. В изявлението те подчертават, че освен като мултиплатинен автор на песни и артист, той ще бъде запомнен със своето чувство за хумор, щедрост и силно присъствие.

Особено емоционално беше посланието на брат му Майкъл Орабийи, който е известен с артистичното име Scribz Riley.

"Точно преди да заспи говорихме за бъдещето, за това да останем позитивни и за всичко, което ни предстоеше да направим", написа той.

Майкъл описва брат си като човек, оставил следа в живота на много хора.

"Той беше приятел на мнозина, ментор, вдъхновение и светлина в живота на толкова много хора. Имаше едно от най-чистите сърца, които съм познавал", написа още той.