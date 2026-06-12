Задържаха дилър от радомирско село с над килограм метамфетамин

Полицията задържа мъж на 37 години от радомирското село Гълъбник за притежание на над килограм метамфетамин при полицейска операция, съобщават от Областната дирекция на МВР в Перник. Той е криминално проявен и осъждан.

Освен синтетичния наркотик, у него са открити и 80 грама марихуана.

Последвал е обиск и в дома му в село Гълъбник. Там са намерени и иззети още високорискови наркотични вещества – марихуана и пресовка от бяло кристално вещество, реагирало на метамфетамин, с тегло около килограм.

Иззети са още електронна везна и малки полиетиленови пликчета, предназначени за разфасоване на на наркотика.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.