Буйстващ украинец зашлеви полицай на Неделния пазар в Димитровград

Агресивен мъж е задържан вчера в Димитровград, съобщават от полицията.

В 13:10 часа на спешния телефон е получено сигнал от мъж, който съобщил, че в района на Неделния пазар се разхожда агресивен мъж, във видимо нетрезво състояние.

На място незабавно са изпратени полицейски служители, които открили мъжа и установили, че до тяхното пристигане е успял да счупи с юмруци предно панорамно стъкло на лек автомобил и ударил водача му на 53 г.

Униформените са открили мъжа във вътрешността на пазара. При поискване на документите му за проверка, той отказал да ги предостави и се държал обидно и агресивно. Замахнал и ударил по скулата единия от полицаите.

Мигновено е последвало задържането му в управлението, където е установена самоличността му – 26-годишен мъж от Украйна с адрес във Варна и със статут на чужденец с временна закрила.

При проверка на багажа му са намерени 2 плика с 11 грама марихуана.

Мъжът е настанен за лечение в болницата, образувано е досъдебно производство