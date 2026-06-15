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Буйстващ украинец зашлеви полицай на Неделния пазар в Димитровград

26-годишният е задържан, у багажа му е открита и марихуана

15.06.2026 | 13:57 ч. Обновена: 15.06.2026 | 13:58 ч. 6
Снимка: Пиксабей

Снимка: Пиксабей

Агресивен мъж е задържан вчера в Димитровград, съобщават от полицията.

В 13:10 часа на спешния телефон е получено сигнал от мъж, който съобщил, че в района на Неделния пазар се разхожда агресивен мъж, във видимо нетрезво състояние.

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На място незабавно са изпратени полицейски служители, които открили мъжа и установили, че до тяхното пристигане е успял да счупи с юмруци предно панорамно стъкло на лек автомобил и ударил водача му на 53 г.

Униформените са открили мъжа във вътрешността на пазара. При поискване на документите му за проверка, той отказал да ги предостави и се държал обидно и агресивно. Замахнал и ударил по скулата единия от полицаите.

Мигновено е последвало задържането му в управлението, където е установена самоличността му – 26-годишен мъж от Украйна с адрес във Варна и със статут на чужденец с временна закрила.

При проверка на багажа му са намерени 2 плика с 11 грама марихуана.

Мъжът е настанен за лечение в болницата, образувано е досъдебно производство

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Тагове:

агресивен украинец зашлеви полицай пазар Димитровград
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