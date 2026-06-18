В Пловдив задържаха “лекарка”, практикувала в Холистичен център

Жена от Пловдив е упражнявала лекарска професия без да има необходимото медицинско образование за това, съобщава Нова тв.

“Лекарката” е практикувала в Холистичен център, където е провеждала лечение. Представяла се е за лекар-специалист и е предлагала различни терапии за лечение на дискова херния, астма, високо кръвно налягане, метаболитни нарушения, наднормено тегло и други.

Жената е задържана в кабинета си вчера сутринта от служители на отдел "Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив, като в центъра е имало и нейни пациенти.

Днес Районната прокуратура в града е повдигнала обвинение на жената. Тя е упражнявала професията в периода от неустановена дата през месец декември 2025 г. до 16.06.2026 г., включително.

След първоначалния ѝ арест, “лекарката” е освободена. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 2000 евро, съобщиха от прокуратурата.