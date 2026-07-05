Отмениха присъдата за пияния шофьор, обвинен за смъртта на Йордан Бозуков

Пловдивският апелативен съд излезе с окончателно решение, с което изцяло отменя присъдата на Окръжния съд в Хасково срещу Лютви Ахмед Хасан и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

61-годишният мъж е подсъдим за смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков от Хасково, който загина при катастрофа на 20 март 2023 г. край борса "Марица". Лютви Хасан е управлявал автомобила си с 2,03 промила алкохол в кръвта, ударил е колата на загиналия, а след инцидента е избягал и се е укрил в Турция.

Окръжният съд в Хасково постанови наказание от 7 години лишаване от свобода за Хасан, както и 10 години лишаване от право да управлява моторно превозно средство. Семейството на Йордан Бозуков обжалва присъдата с искане за по-тежко наказание.

Подсъдимият също обжалва пред Апелативния съд в Пловдив, но с искане за намаляване на наказанието. В крайна сметка по-горната инстанция изцяло отмени присъдата.

Според магистратите е нарушен принципът за "неизменност на състава". По смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс делото трябва да се разглежда от един и същ съдебен състав от началото до края на съдебното заседание. В случая на разпоредителното заседание е участвал един съдебен заседател, а впоследствие на негово място е бил определен друг.

Апелативните съдии приемат, че тъй като разпоредителното заседание е част от съдебното производство и в него се вземат ключови решения за движението на делото, съставът е трябвало да остане един и същ.

Председателят на състава Миглена Тянкова, която е и председател на Апелативния съд в Пловдив, е подписала решението с особено мнение. Тя не е съгласна с колегите си и смята, че законът разграничава подготвителната фаза - разпоредителното заседание - от същинското съдебно следствие.

Според Тянкова резервният заседател правилно е встъпил именно в същинската фаза на събиране на доказателства, поради което нарушение няма. По тази причина, според нея, Апелативният съд е трябвало да се произнесе по същество за размера на присъдата.

Съдия Тянкова подчертава още, че връщането на делото не е в интерес на правосъдието и ще натовари близките на жертвата с допълнителен емоционален разряд.

Въпреки особеното мнение решението на мнозинството е окончателно. Процесът за смъртта на Йордан Бозуков ще започне отначало в Окръжния съд в Хасково пред изцяло нов съдебен състав.