ДБ: Ние знаем много неща, парите за здраве се крадат

Представителите на “Демократична България” Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха в кулоарите, че от 10 млрд евро в българското здравеопазване една голяма част от тях се краде.

“В момента, в който това нещо се покаже и се разбере, че прокуратурата го е потулила и е имало такива разработки в ДАНС, тези, които са най-засегнати – от партията на Пеевски – излизат и протестират, което означава само едно: засегнат е пряко неговият интерес”, каза Мирчев.

“Ние знаем доста неща. Най-лошото е, че моделът не се сменя, въртят се едни и същи хора и кражбата в здравеопазването продължава, вместо парите да отиват за здравето на българските граждани или за младите лекари“, добави Мирчев.

Депутатът подчерта, че ако се крадат милиарди евро от българското здравеопазване, това трябва да бъде съобщено на обществото.

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По повод информацията, която партията разгласи в пленарна зала Божанов каза, че казаното от тях, се знае от широк кръг от хора. “Информацията е лесно проверима”, добави Божанов.

“По-важното е, че и прокуратурата, и контраразузнаването са прикривали тези неща“, каза още Божанов и поиска да бъде “вдигнат докрай похлупака“, за да се разбере кой кого е прикривал.

“Притеснителното е, че в последните дни има индикации, че тези разработки в ДАНС по отношение на здравеопазването ще бъдат потулени. В тях е замесен и новият стар шеф на ДАНС Пламен Тончев. И тъй като имаме информации, че тези разработки могат да бъдат потулени, това е един от начините те да не изчезнат, защото България трябва да знае кой краде от здравеопазването и защо имаме лошо здравеопазване“, допълни отново по темата Мирчев.