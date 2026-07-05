Дръзка кражба: Откраднаха бижута за близо 4 милиона евро от френски музей

Бижута на стойност милиони евро бяха откраднати при кражба с взлом в музея на френския производител на луксозни стъклени изделия „Лалик“ в неделя, съобщиха от компанията и източник, близък до разследването.

Крадецът или крадците са проникнали в музея във Винген-сюр-Модер в североизточна Франция около 5:30 сутринта и са се насочили направо към залата с бижутата, съобщи за AFP източник, близък до разследването.

"Бяха откраднати около двадесет бижута. В момента се оценява размерът на загубите, но той може да възлезе на няколко милиона евро, вероятно близо до четири милиона", каза източникът.

Музеят съобщи на своя уебсайт, че ще бъде затворен за няколко дни поради кражбата.

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В момента се проверяват записите от камерите за видеонаблюдение.

Музеят, посветен на бижутера и стъклопроизводителя в стиловете Ар нуво и Ар деко Рьоне Лалик, е открит през 2011 г. близо до фабриката на компанията. Той съхранява над 650 "изключителни произведения", включително бижута в стил Ар нуво, стъклени изделия в стил Ар деко и съвременни изделия от кристал, според уебсайта на музея.