Детска свада подпали масов бой между две семейства край Ниш

Седем души са ранени при масов бой в село Горни Матеевац край сръбския град Ниш, съобщават местни медии.

Инцидентът е станал около 19:00 часа. По неофициална информация в сбиването са участвали членове на две семейства.

Първоначално между местни жители избухнал словесен спор, който впоследствие прераснал във физическа саморазправа. Пострадалите са транспортирани с линейки до Университетския клиничен център в Ниш за допълнителни изследвания и лечение.

Според неофициалните данни конфликтът е започнал след скарване между деца, които играели заедно. В разправията по-късно се намесили и техните близки.

При сбиването са ранени трима мъже и четири жени, пише БГНЕС.