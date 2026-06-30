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Детска свада подпали масов бой между две семейства край Ниш

Седем души са в болница след сбиване в Горни Матеевац

30.06.2026 | 13:17 ч. Обновена: 30.06.2026 | 13:41 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Седем души са ранени при масов бой в село Горни Матеевац край сръбския град Ниш, съобщават местни медии.

Инцидентът е станал около 19:00 часа. По неофициална информация в сбиването са участвали членове на две семейства.

Първоначално между местни жители избухнал словесен спор, който впоследствие прераснал във физическа саморазправа. Пострадалите са транспортирани с линейки до Университетския клиничен център в Ниш за допълнителни изследвания и лечение.

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Според неофициалните данни конфликтът е започнал след скарване между деца, които играели заедно. В разправията по-късно се намесили и техните близки.

При сбиването са ранени трима мъже и четири жени, пише БГНЕС.

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