Арестуваха бивш украински командир за отвличане и убийство на цивилни

Бивш командир на 155-а механизирана бригада на украинската армия е арестуван в Киев по подозрение, че е подтикнал войници от своята част да отвлекат и убият двама цивилни, предаде DPA. По случая до момента са задържани общо 10 души.

За ареста съобщи украинският президент Володимир Зеленски в платформата X. Според разпространената информация жертвите са от село Калиновка край Киев, а между тях и офицера е имало личен конфликт. Двамата били отвлечени, а по-късно убити в Полтавска област.

"Този случай излиза извън рамките на едно място или на Киевска област", написа Зеленски. "За цялата страна е важно да се разкрие цялата истина и да бъдат подведени под отговорност всички виновни."

Случаят идва на фона на недостига на военнослужещи в украинската армия и поредица от скандали, разтърсили въоръжените сили, отбелязва DPA.

Сред тях са твърденията, че около двайсет новобранци от щурмовия полк "Скеля" са загинали вследствие на малтретиране. Арестуваният офицер също е командвал подразделението за известен период, пише БТА.

Друг случай, предизвикал сериозен отзвук, е свързан с бомбения атентат срещу богат украински бизнесмен в Монако през юни. Жената, заподозряна, че е поставила взривното устройство, впоследствие беше застреляна в Украйна. За предполагаеми извършители на убийството са сочени офицери от украинското военно разузнаване ГУР.