Един грешен клик може да ни остави без спестявания

Киберизмамите стават все по-трудни за разпознаване, а само един грешен клик може да изложи на риск спестяванията и личните ни данни. За това предупреди директорът на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП Владимир Димитров в предаването "Директно" по Bulgaria ON AIR.

Преди години подобни измами често се издаваха от лош превод, подозрителни връзки и обещания за лесни печалби. Днес престъпниците използват далеч по-убедителни методи и все по-често атакуват не устройствата, а доверието на хората.

Те могат да се представят за деца, родители, приятели, колеги, банкови служители или куриери. Използват правилен български език, истински снимки, копирани профили в социалните мрежи, а понякога и изкуствен интелект, способен да имитира човешки глас и поведение.

Съобщение като "Телефонът ми се счупи, пиши ми тук", обаждане от мним банков служител или привидно безобидна молба за помощ могат да доведат до загуба на пари и лични данни.

Най-опасните киберизмами вече не разчитат толкова на сложни технически трикове, колкото на човешките емоции. Извършителите използват страх, съчувствие, доверие и усещане за спешност, за да принудят жертвите си да действат прибързано.

Владимир Димитров коментира и ръста на киберпрестъпленията, както и най-разпространените измами, на които хората могат да попаднат в интернет.