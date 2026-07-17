Мъж ще лежи 20 години за жестокото убийство на приятелката си

20 години затвор при първоначален строг режим получи мъж за убийството на приятелката си в столичния квартал "Надежда".

С решение от 7 май Върховният касационен съд (ВКС) е оставил в сила решението на Апелативен съд - София, с което наказанието, наложено от Софийския градски съд (СГС), е потвърдено. Така присъдата не подлежи на повече обжалване.

Множество удари и смърт 18 дни по-късно

Според установеното по делото на 24 юни 2023 г. между 12:00 и 17:30 часа мъжът нападнал приятелката си в столичния квартал "Надежда". Той ѝ нанесъл множество удари по главата, гръдния кош и крайниците.

Получените травми били изключително тежки и жената изпаднала в мозъчна смърт. Тя починала 18 дни по-късно в болница.

Съдът е приел, че убийството е извършено с особена жестокост и в условията на опасен рецидив. По данни на прокуратурата извършителят вече бил осъждан за други престъпления, сред които са тежко умишлено престъпление, както и други умишлени престъпления от общ характер, за които е изтърпявал ефективни присъди.

Присъдата е потвърдена на три инстанции

Разследването е проведено от Второ районно управление на СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). Обвинителният акт е внесен в Софийския градски съд на 7 октомври 2024 година.

На 28 май 2025 г. първоинстанционният съд признал мъжа за виновен и го осъдил на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Апелативният съд променил присъдата единствено в гражданскоправната ѝ част, свързана със законната лихва по уважения граждански иск. Във всички останали части решението било потвърдено, а впоследствие Върховният касационен съд го оставил в сила.

Според социологическото проучване "Чуй гласа ми", проведено през април и май 2025 г. и цитирано от БТА, сред пострадали от домашно насилие, 74% от жертвите смятат, че държавните институции си затварят очите пред насилието. Други 70% не са съгласни, че пострадалите получават необходимата защита.