18-годишният, обвинен в нападение над непалци, остава окончателно на свобода

Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката "парична гаранция", наложена от Районния съд спрямо 18-годишния Теодор Велев.

Той и непълнолетно момче са обвинени, че в съучастие са нападнали двама непалски граждани и им нанесли лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Съучастникът на Велев е с мярка за неотклонение "под надзор на инспектор от детска педагогическа стая", която прокуратурата не обжалва.

Според съдебния състав няма опасност Велев да се укрие, а опасността да извърши ново престъпление реално не е с толкова висок интензитет, че да му бъде наложена поисканата от прокуратурата мярка "задържане под стража". Съдът коментира още, че освен наказание лишаване от свобода до една година, за това обвинение законът предвижда и пробация. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Прокурор Димитър Пехливанов коментира пред журналисти, че момчетата нападат така, сякаш пред тях не стои човек, а символ, който ненавиждат и който за тях е до такава степен омразен, че нямат никакви задръжки за жестокост. На видеозаписа, открит в телефона на Велев, се чуват викове, крясъци и единствено намесата на преминаващи хора са спрели двамата в момент на викове "ще ги убием", каза в съдебната зала прокурорът.

Адвокатът на момчето Стоян Мемцов коментира, че Велев е дал обяснения по случая и съдейства на разследването. Предстои да бъде обсъдена с прокурора възможността за сключване на споразумение, каза още той.

В съдебната зала Велев каза, че съжалява за направеното.

Той бе освободен и по друго досъдебно производство, по което е обвинен, че проповядва дискриминация в съучастие с баща си и наемателя на клуб, който според прокуратурата е пловдивският клон на организацията "Кръв и чест". По това дело в ареста бе оставен само наемателят на клуба.