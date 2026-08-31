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23-годишна кримка открадна няколко коли във Варна

Той дебнел автомобили с оставени ключове

31.08.2026 | 16:04 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

23-годишен криминално проявен мъж е задържан при специализирана полицейска операция във Варна заради серия кражби на автомобили, извършени през последните дни.

По данни на полицията мъжът досега не е осъждан.

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Разследването е установило общ детайл при отделните случаи - ключовете на автомобилите са били оставени вътре в купето, което значително е улеснило кражбите.

Бързите действия на служителите на ОДМВР - Варна са довели до установяването и задържането на заподозрения.

По случаите са образувани досъдебни производства, а 23-годишният мъж е оставен под стража, пише БНР.

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