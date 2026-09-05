"Зомби ефектът" стигна и българските улици: Фентанилът оставя хора в тежко състояние

Кадри на хора, изпаднали в тежко неадекватно състояние след употреба на фентанил, се разпространяват все по-често в социалните мрежи. Неподвижни, приведени и люшкащи се, те показват т.нар. "зомби ефект", характерен за силното действие на наркотика.

Десислав Иванов от Ловеч започнал да събира подобни видеа на едно място, за да покаже колко масово става явлението в България.

Така се появява страницата "Зомбитата по улиците на България", в която вече има кадри от София, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Плевен и други градове.

"Изглеждат плашещо, точно като зомбитата в американските улици", казва Иванов пред NOVA.

Решил да действа след случка пред блока му

Причината да създаде страницата е лична.

По думите му проблемът стигнал буквално до улицата пред блока му в Ловеч.

"Отивахме до магазина с 6-годишния ми син и видях, че се бяха събрали много хора около магазина. В този момент видях двама души, мъж и жена, които бяха видимо в нетрезво и неадекватно състояние. Хората се възмущаваха, синът ми гледаше и не разбираше защо изглеждат така", разказва той.

Сред кадрите, които най-силно са го потресли, е видео, заснето от дете.

"То снимаше "зомби" на един пазар, където минаваха много хора. Приведен надолу, а то се подиграваше с него. Това не би трябвало да се случва", казва Иванов.

Сред заснетите има и деца

По думите му сред хората, заснети в подобно състояние, има и непълнолетни.

Лекари също предупреждават, че фентанилът продължава да достига до потребители.

Специализантът по психиатрия към ЦПЗ-София Корай Акън разказва за случай с 16-годишно дете, прието в психотично състояние след употреба на фентанил и впоследствие насочено към детска психиатрия.

По думите му веществото е опасно и заради това, че е без цвят, без мирис и сравнително евтино.

При подобен случай трябва да се звъни на 112

Специалистите предупреждават, че ако човек бъде видян в тежко неадекватно състояние на улицата, най-важното е да се подаде сигнал на 112 и да се пази безопасна дистанция.

"В такова състояние мозъкът се изключва и води до смърт", предупреждава лекарят.

Само преди месец в България беше разбита най-голямата лаборатория за производство на фентанил, но според Иванов това не означава, че разпространението е прекъснато.

"Не мисля, че е прекъсната връзката между дилърите, производителите и хората, които го използват. Смятам, че държавата трябва да обърне много сериозно внимание на този проблем", казва той.

Иванов призовава родителите да говорят повече с децата си за наркотиците и рисковете от тях.

Според него проблемът вече не е далечен и изолиран, а се вижда все по-често по улиците на българските градове.