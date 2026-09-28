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Марихуана за над 466 000 евро откриха на МП "Капитан Андреево"

Пакетите били в товарен автомобил, излизащ от страната към Турция

28.09.2026 | 20:44 ч. 2
Агенция Митници

Агенция Митници

Митничари от отдел "Борба с наркотрафика" на МП Капитан Андреево откриха 53 пакета с марихуана за 466 625 евро при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната към Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

На 24.09.2026 г., около 17:30 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. 

Шофьорът – турски гражданин, декларирал, че превозва авточасти и стоманени изделия от Чехия за Турция. 

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. 

При последвалия физически контрол върху кашоните с декларирана стока митническите служители откриват чанти, пълни с 53 прозрачни пресовани полиетиленови пакета със суха зелена тревиста маса. 

Установено е с полеви тест, че пакетите съдържат марихуана и са с общо бруто тегло 57.040 кг, възлизаща на стойност 466 625 евро по цени за нуждите на съдебната система. 

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. 

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