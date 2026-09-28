Марихуана за над 466 000 евро откриха на МП "Капитан Андреево"

Митничари от отдел "Борба с наркотрафика" на МП Капитан Андреево откриха 53 пакета с марихуана за 466 625 евро при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната към Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

На 24.09.2026 г., около 17:30 часа, на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация.

Шофьорът – турски гражданин, декларирал, че превозва авточасти и стоманени изделия от Чехия за Турция.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение.

При последвалия физически контрол върху кашоните с декларирана стока митническите служители откриват чанти, пълни с 53 прозрачни пресовани полиетиленови пакета със суха зелена тревиста маса.

Установено е с полеви тест, че пакетите съдържат марихуана и са с общо бруто тегло 57.040 кг, възлизаща на стойност 466 625 евро по цени за нуждите на съдебната система.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.