Каримански: Търговските обекти не са за обмяна на валута

Обмяната на левове в евро върви съвсем нормално, сравнявайки я с отделни страни, приемали еврото, и виждаме, че резултатите са по-добри, заяви икономистът Любомир Каримански пред БНТ.

Той добави, че увреждането на банкнотите не е прието и е препоръчително такива банкноти да не се приемат. “Това е едно умишлено увреждане”, на мнение е Каримански.

"Не бива да увреждаме парите като разплащателно средство. Това е липса на уважение. Има регулация на ЕЦБ, която не позволява такива действия. БНБ няма да ги замени”, категоричен е икономистът.

Каримански посочи, че гражданите на трябва да ползват търговските обекти като обекти за обмяна на валута. "Със 100 лева си купувате кибрит. Това не е нормално, само и само да ви върнат в евро. Призовавам към добросъвестност хората да оценяват покупките, които правят".

Липсата на редовен на кабинет и на бюджет няма как да се отрази положително на страната, заяви Каримански. "Доколко при една нестабилност кредитният ни рейтинг ще бъде повишен. Има още няколко фактори, които действат с не много положителна насока. Промишленото производство спадна".

Той допълни, че трябва да се търси по-дълбок разрез в следващите месеци. Политическият риск е толкова могъщо нещо, че няма как да не влияе върху всичко останало, допълни той.

"Ситуацията е много странна. Когато имаме увеличаване на темпа на дълга, нараства БВП, дефицитът е все 3% - той горе долу се спазва”, каза Каримански и добави, че все пак остава реалист.