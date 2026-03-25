Шефът на НАТО разгневи Европа, подкрепя искане на Тръмп за войната в Иран

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте разгневи европейските столици с недвусмислената си подкрепа за войната на Доналд Тръмп с Иран на фона на това, че континентът се бори с енергиен шок, предизвикан от конфликта.

Предложението на Рюте, че европейските съюзници евентуално ще се "обединят“, за да се вслушат в призива на американския президент за разполагане на военноморски средства в Ормузкия проток, раздразни официални лица в няколко европейски столици, казаха дипломати от алианса пред Financial Times, изостряйки напрежението в НАТО относно това докъде е необходимо да се стигне, за да се съобрази с най-големия си член.

"Това ни поставя в наистина неудобно положение. Искаме да покажем готовност, но е вярно и че не сме в позиция да се намесваме [в конфликта] по никакъв начин", казва дипломат от ЕС.

Безпокойството в много европейски столици заради конфликта, който причини хаос в Близкия изток и доведе до рязко покачване на цените на петрола и газа, рязко контрастира с коментарите на Рюте, който рутинно се стреми да успокои и похвали Тръмп в опит да запази ангажираността на САЩ във военния съюз.

"Той прави това, за да направи целия свят безопасен“, каза Рюте в неделя относно решението на Тръмп да бомбардира Иран. "Съвсем логично е европейските страни да се обединят за няколко седмици“, добави Рюте, визирайки искането на американския лидер съюзниците от НАТО да се присъединят към армада, която да ескортира кораби през Ормузкия проток, който Иран е блокирал.

Пред дни Тръмп смъмри съюзниците от НАТО, че не са се вслушали веднага в призива му и стигна до там да ги нарече "страхливци". Тръмп предипреди, че без САЩ НАТО е като "хартиен тигър".

Откакто се завърна на поста си миналата година, президентът на САЩ редовно поставя на изпитание трансатлантическото единство по въпроси, включително търговия, разходи за отбрана и заплашвайки да нахлуе в Гренландия.

Страните от ЕС, от които всички с изключение на три са също членове на НАТО, миналата седмица колективно отхвърлиха призива на Тръмп за Ормузкия проток. Главният дипломат на блока Кая Калас заяви за конфликта: "Това не е нашата война“.

Трима европейски дипломати от държави-членки на НАТО заявиха, че са обезпокоени от разминаването между коментарите на Рюте и повечето европейски столици. Въпреки че не виждат причина да критикуват директно Тръмп, те също така не са съгласни с одобряването на решението му да започне война.

Вчера германският президент Франк-Валтер Щайнмайер коментира, че конфликтът в Иран чполитически катастрофална грешка за замесените“.

Началникът на Генералния щаб на Франция Фабиен Мандон заяви, че САЩ чстават все по-непредсказуеми и дори не си правят труда да ни информират, когато решат да започнат военни операции“.

"Това се отразява на нашата сигурност. Оказва влияние върху нашите интереси“, добави Мандон.

"НАТО не участва във войната в Иран, но следи отблизо ситуацията, за да гарантира безопасността на съюзниците. Генералният секретар е в постоянен контакт с лидерите на съюзниците в целия алианс", каза пред FT служител на алианса.