Все още няма окончателно решение за състава на Районните избирателни комисии. Това заяви заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева пред NOVA. Очаква се Комисията да приключи заседанието си днес с решение по спорните назначения.

По думите ѝ от общо 31 районни избирателни комисии, които трябва да бъдат назначени след консултации при областните управители, съгласие е постигнато едва за две. В останалите области липсва договореност не само за председатели и секретари, но и за заместник-председатели.

Матева обясни, че при девет парламентарно представени партии и коалиции местата в ръководствата на комисиите трябва да бъдат разпределени пропорционално. По думите ѝ някои политически сили изобщо не са направили предложения нито за председател, нито за секретар.

Говорителят на ЦИК съобщи, че Комисията е приела редица важни решения, свързани с подготовката на изборите. Сред тях са условията за изработване на изборните книжа и материали, изработката на печатите, както и доставката и снабдяването на секционните избирателни комисии с необходимите консумативи. Изрично е записано, че всяка секция ще получи чували в два различни цвята – бял, в който ще се съхраняват изборните книжа, и черен, предназначен за помощните материали като химикалки и ножици.

ЦИК е предложила на Министерския съвет печатите да бъдат изработени чрез централизирана поръчка, но в отговор е посочено, че според правителството това следва да бъде възложено на общинските администрации.

Матева подчерта, че членовете на секционните избирателни комисии се назначават по предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Тя призова политическите сили да не предлагат лица, които в предходни избори са извършвали нарушения или престъпления. „От партиите зависи какви хора ще предложат", посочи тя и добави, че ЦИК ще предвиди по-подробни указания относно видеонаблюдението в изборния процес.

По думите ѝ от години Комисията предлага на законодателя да се създаде възможност за обучение на желаещи да бъдат членове на секционни комисии между изборите, с издаване на сертификат и създаване на база данни от подготвени кадри.

Матева коментира и промените в Изборния кодекс, с които секциите в държави извън ЕС се ограничават до 20. Според нея това ще доведе до проблеми и струпване на хора в страни като САЩ, Турция и Великобритания. Очаква се Министерството на външните работи да предложи конкретни места за разкриване на секциите. „Ограничението не се отнася за секциите в дипломатическите и консулските представителства, където ще бъде направено всичко възможно да бъдат разкрити повече секции, за да се улесни гласуването на българските граждани", подчертa тя.