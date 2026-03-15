Мирчев: Най-добрите кандидати да бъдат част от листите

“Говорим в момента, водим си преговори. Листите ще бъдат вкарани навреме и всичко ще бъде наред”, каза пред журналисти депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

На предстоящите избори Мирчев очаква най-доброто представяне на коалицията, което да отговаря на очакванията на хората от протестите.

“Най-добрите кандидати да бъдат част от листите”, категоричен е Мирчев.

"Нашата програма в последните години не се е променила", отбеляза той и препоръча на лидера на "Прогресивна България" Румен Радев да я погледне, като подчерта, че в нея ясно е казано "Силна България в силна Европа", ясен план за разрушаване на "модела Борисова-Пеевски".

Радев, по думите му, трябва да каже в каква степен "мощната антикорупционна програма" на ПП-ДБ му импонира на него.

Мирчев сподели, че не е виждал програмата на Радев. "Нашата работа е да стоим в центъра с много ясни тези и приоритети и оттук нататък останалите да се съобразяват с това", добави той.

Ако Радев е съгласен с ПП-ДБ, че силна България трябва да бъде в силна Европа, Мирчев подчерта, че това "ще бъде интересен разговор". "По отношение на сигурността, по отношение на икономиката се оказва, че ако има истински партньори на България, то те са в Европейския съюз", допълни съпредседателят на коалицията.

Попитан очаква ли честен вот, Мирчев заяви: "С този главен прокурор много трудно, но трябва да се направи всичко възможно това да се случи."

Мирчев настоя, че е крайно време Борислав Сарафов да бъде изведен от кабинета на главния прокурор, защото се помещава в него по изключително незаконен начин. Той обвини Сарафов, че не спазва закона и напомни, че два пъти изтече 6-месечният срок, гласуват от парламента. "За съжаление, този, който го държи там в момента, е Делян Пеевски", допълни съпредседателят на ПП-ДБ.

На въпроса няма ли да се отдръпнат от ПП-ДБ избиратели, ако работят с Румен Радев, Мирчев отговори така: "Трябва да дефинирате какво означава да работим с Румен Радев, защото по отношение на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябват 160 гласа. Ако ме питате в момента дали ние ще имаме 160 гласа, ще ви погледна в очите и ще ви кажа няма да имаме."

Ако ме питате искаме ли да правим съдебна реформа, искам да кажа искам да правим, защото ни е дошло до гуша от модела Борисова-Пеевски, които използват съдебната система, влиянието си върху прокуратурата, съда, медиите и службите, за да могат да си прокарват интересите”, продължи Мирчев.

Според него служебното правителство не се е забавило с мерките за горивата. Мирчев призова българските граждани да не се поддават на предизборното наддаване.