ГЕРБ и ПП-ДБ откриват предизборните си кампании

Какво ще ни обещаят политиците този път?

22.03.2026 | 08:38 ч. 15
Най-голямата политическа формация от последния 51-ви парламент ГЕРБ ще проведе отчетно-изборно Национално събрание от 12:00 часа, съобщиха от пресцентъра на партията.

Форумът ще бъде ключов за очертаване на бъдещото развитие на политическата сила, се посочва в информацията. На него ще бъде направен отчет за дейността през изминалия период. 

Делегатите ще изберат председател, заместник-председатели на ГЕРБ, както и съставите на Изпълнителната и Контролната комисия.

В началото на седмицата лидерът Бойко Борисов анонсира, че ще предложи нова длъжност в партията, която да се съвместява от кметовете на Бургас и на Ст. Загора Димитър Николов и Живко Тодоров.

Специален гост на събитието ще бъде генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат. Това ще е и официалният старт на предизборната кампания.

Свързани статии

Предизборната си кампания откриват и конкурентите им от  "Продължаваме промяната-Демократична България”.

В коалицията има различни мнения, които успяваме да преодоляваме в интерес на избирателите, коментира преди журналисти преди началото на кампанията Надежда Йорданова от "Да, България".

