Пеевски: Този служебен кабинет е срам за България

Лидерът на ДПС с коментар за искането на МС до КС за договора за Съвета на мира

23.03.2026 | 15:52 ч. 101
Решението на служебното правителство, подчинено на Сорос и неговите български проксита, за отказа да изпълни решение на Народното събрание, относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир, на президента на САЩ Доналд Тръмп, с жалба до КС, е срамно! Това написа във Фейсбук лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Саботирането на изпълнението на стратегически решения, които са изцяло подчинени на гарантирането на националната сигурност на страната чрез дела в КС показва ясно зависимостите и обвързаностите на служебния кабинет с олигарси и задкулисие.

Той пренебрегва изцяло главната си отговорност - да работи, гарантирайки честни избори и да се погрижи за хората при галопиращи цени на горива и електроенергия, храни, стоки и услуги!

Вместо това марионетният служебен кабинет е реваншистки, газещ закон и ред, в името на това да осигури служебна победа на две коалиции!, заявява Пеевски. 

