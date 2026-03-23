Експерти: На "Прогресивна България" липсва ясна идентичност

Мръсотии се правят в последните 8-12 дни от кампанията. Това каза PR експертът Диана Дамянова в предаването "Денят ON AIR". за предизборната кампания на политиците

Очаквания за ожесточена политическа битка

Според журналиста и PR експерт Георги Куртев, тази кампания ще бъде много различна и "всеки ще бъде срещу всеки".

Той е на мнение, че няма да има една партия с мнозинство, която сама да управлява.

"Радев е бил въведен в заблуждението за пълно мнозинство и ще трябва да поеме този удар", заяви Дамянова.

Куртев отбеляза пред Bulgaria ON AIR, че всичко идва в контекста на доста сложна външнополитическа ситуация.

"България за първи път е пълноценно на масата на големите играчи след влизането в Шенген и Еврозоната", посочи той.

Демотивацията на избирателите

Дамянова смята, че политиците правят всичко възможно да демотивират "участниците в процеса с цялата тема, че изборите не са честни и всичко това отблъсква".

"Печелившият ще бъде изправен, три месеца след като спечели, да трябва да прави десни мерки със своя ляв електорат. Радевата ситуация е много сложна политически. Ако не успее бързо да отговори на очакванията, го очакват онези събития, които имаме от НДСВ насам. Той няма собствена програма. Има програма, която е компилация от зелени черти", добави тя.

Противоречиви послания

Куртев се съгласи, че в "Прогресивна България" липсва ясна идентичност.

"Няма идентичност освен този зелен цвят. На откриването на кампанията видяхме послание за всички", посочи той.

Дамянова даде за пример Хитлер, който е предлагал "на всекиго по нещо".

"Познавам много хора, които са застанали зад Радев, които са супер интелигентни и супер читави - за съжаление, те ще бъдат употребени от хората около него", прогнозира Куртев.

Политически прогнози и критики

Дамянова каза, че в българската политическа история всички измамници са наказвани много бързо.

Тя прогнозира, че Радев също ще бъде наказан, защото хората около него си противоречат и "работата е пълна каша".

"Падането на избирателната активност ни е в кърпа вързана", заяви Дамянова.

Според нея в новото Народно събрание ще влязат повече от шест партии. "В близко бъдеще 160 депутати без ГЕРБ никой няма да може да събере", отбеляза тя.

Проблемите в съдебната система

Куртев коментира още, че проблемът в съдебната система и в много други системи е, че нещата са се разраснали извън личностите "на този или онзи изпълняващ длъжността".

Той добави, че липсва ясна политическа воля и истински политически разговори.

"Илюзия е да правиш ремонт на самата съдебна система без съдебната система", отчете Дамянова.