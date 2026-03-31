Дечев: Обществото има повече доверие в МВР

Сигналите за изборни нарушения преди вота на 19 април са в пъти повече спрямо изборите на 27 октомври 2024 г., а според служебния вътрешен министър Емил Дечев това е знак за по-високо обществено доверие към новото ръководство на МВР. Той заяви това пред журналисти в Пловдив, където се срещна с ръководния състав на Областната дирекция на МВР. В разговора участваха още заместник-министърът Калоян Калоянов и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Навсякъде не спираме да повтаряме, че искаме смела, енергична и проактивна работа, но винаги в рамките на закона, еднакъв подход и безкомпромисна работа спрямо всички извършители на изборни престъпления. Неправителствените организации, разследващите журналисти и активните граждани, които подават сигнали за изборни нарушения или престъпления, са наши съюзници", каза още Емил Дечев.

По думите му 20 дни преди изборите тази година сигналите за нарушения са с 652% повече в сравнение с предходния вот. До момента са съставени 128 протокола, при едва 17 за същия период преди две години. Образувано е и едно досъдебно производство, докато през 2024 г. не е имало нито едно. В Пловдив досега са постъпили 18 сигнала, докато на предишния вот те са били пет.

Дечев подчерта, че преди 19 април задължително ще посети всички областни дирекции на МВР като част от мерките за превенция и по-ефективно разследване на престъпленията срещу политическите права на гражданите. "До този момент успяхме да обиколим вече 15 областни дирекции. Следва Пазарджик, а преди 19 април ще съм посетил всички областни дирекции, за да се срещна с целия ръководен състав", посочи той.

Пред медиите в Пловдив Георги Кандев съобщи и за специализирана полицейска операция в Бяла Слатина, проведена след получена информация. В автомобил на човек, за когото е имало сигнал, са били открити над 10 000 евро в банкноти от по 50 и 100 евро, предназначени за раздаване на хора, които да гласуват за определена политическа партия. По случая е уведомена Районната прокуратура, образувано е бързо полицейско производство, а разследването продължава, пише БТА.