Нов удар: Иззеха 10 150 евро от купувач на гласове

Случаят е от Бяла Слатина

31.03.2026 | 11:38 ч. Обновена: 31.03.2026 | 12:02 ч.
Снимка: Фейсбук

В резултат на получена оперативна информация, служители на МВР установиха и иззеха общо 10 150 евро от частен имот и автомобил на мъж, за когото има данни, че е съпричастен към купуване на гласове. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

Кандев посочва, че случаят е от Бяла Слатина. За него е уведомен дежурният прокурор. Работата по документирането на престъплението продължава.

„МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота“, заявява Георги Кандев.

Главният секретар на МВР съобщава ежедневно за проведени акции и случаи, при които са залавяни купувачи на гласове. Основната задача на служебният кабинет е осигуряване на честни избори. 

Миналата седмица при посещението си във Враца вътрешният министър Емил Дечев съобщи, че увеличението на сигналите за нарушения на политическите права на гражданите е с около 600% спрямо октомври 2024 година. 

