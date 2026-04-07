“Възраждане” настоява за оставката на министъра на отбраната Атанас Запрянов

Министърът на отбраната публично призна, че въоръжените сили на България не могат да гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на страната и нейната териториална цялост, както е задължението им по Конституцията. Министър Запрянов направи това скандално признание в предаването “Неделя 150” по програма “Хоризонт” на БНР.

От “Възраждане” смятаме, че това е следствие от вредните и систематични действия на политическото ръководство на Министерството на отбраната и на редица кабинети на статуквото, от които е бил част и настоящият служебен министър, заявяват от "Възраждане".

Те целенасочено работиха за унищожаване на способностите на българската армия, за ликвидирането на Ракетни войски, за подаряване на оръжия на Украйна и т.н. Всички тези дългогодишни действия дадоха горчив плод.

Публична тайна от години е, че армията ни е умишлено осакатявана и унищожавана от редица правителства. Особено видно се случва това при подготовката за и след приемането на България в НАТО, рекламирано широко от медиите и политиците на статуквото като панацея (универсално лекарство), заявиха от партията.

Загубата на способности и въоръжение е потресаваща и колосална за мащабите не само на нашата страна, а въобще в световен мащаб. Уязвимостта на страната ни стигна дотам, че се налага Румъния и Гърция да пазят небето ни, защото ние не можем.

Министър Запрянов неприкрито си признава, че при “лошия” комунизъм България е била в състояние самостоятелно да се пази, а сега, при добрия евроатлантизъм и развита демокрация, не сме в състояние сами да се отбраняваме и трябва да разчитаме на НАТО доживот. Той нарича самостоятелната ни отбрана “непосилно бреме за нашата икономика и финансово за нашата държава”.

Категорични сме, че зависимостта на България в отбранителен план от НАТО е обида и подигравка с целия български народ. Загубата на суверенитет не бива да бъде оправдавана с участието в наднационални структури, защото води до продължителна зависимост, липса на суверенитет и експлоатационен натиск от чужди държави, заявиха от "Възраждане".

Военният министър заяви пред БНР, че иеята за самостоятелна отбрана на България извън колективната е непосилно бреме за нашата икономика и финансово за нашата държава.

"Като генерал, не като политическо лице, отбраната и сигурността на България са гарантирани в колективната отбрана на НАТО. И НАТО е гарант да имаме национална отбрана и сигурност. Да напомня, че дори като член на Варшавския договор, България имаше въоръжени сили над 120 000 с транспортни войски и др., България е разходвала 9% от БВП за тези способности, плюс 4 -5% за изграждане на инфраструктура. Ако сега сме извън НАТО, трябва да увеличим военните сили многократно. Сегашните проценти трябва да нараснат многократно. Всякакво милитаризиране на нашата страна ще доведе до удар за икономическото ни развити и разходите. В рамките на коалиционната отбрана с минимални национални ресурси гарантираме конституционните си задължения. Това е голямо постижение на България и НАТО е гаранта, които позволява да имаме противовъздушна и противоракетна отбрана в условията на непредвидимите рискове", коментира военният министър.