TikTok закри 34 фалшиви акаунта, агитирали за Пеевски

TikTok е закрил 34 акаунта, за които твърди, че са използвани за неавтентично популяризиране на кандидат в българските парламентарни избори. TikTok е съобщил на Balkan Free Media Initiative (BFMI), че разследването и предприетите действия са последвали информация, предоставена от организацията в последния ѝ „TikTokcracy Tracker“.

Пълното съобщение в глобалния център на TikTok за изборен интегритет гласи:

„За да защитим интегритета на платформата си, разполагаме със специализирани експертни екипи, насочени към противодействие на подвеждащо поведение и опити за заблуда на нашата общност. Като част от тези усилия, през март 2026 г. прекъснахме дейността на мрежа, насочена към политическия дискурс в България. Мрежата, която по наша оценка е действала от България и е насочена към българска аудитория, включваше 34 акаунта с 66 763 последователи. Лицата зад тази мрежа са създали неавтентични акаунти с цел изкуствено усилване на наративи в подкрепа на политическата партия ДПС–НН в контекста на парламентарните избори през април 2026 г. Установено бе, че мрежата координира дейността си в множество онлайн платформи“.

Спят ли институциите?

Действията на TikTok са, доколкото е публично известно, единствените предприети мерки по отношение на манипулации в социалните мрежи в настоящия изборен цикъл в България. Макар BFMI да отбелязва с удовлетворение, че нейното изследване е помогнало за тази реакция, прави впечатление, че само разследването на малка неправителствена организация е довело до резултат. Това поставя въпроса кой трябва да действа за предотвратяване на изборни манипулации и дали тези механизми функционират.

България ще гласува на 19 април в информационна среда, която – от публикуването на първия доклад на BFMI в средата на март – поставя остро въпроса, на който европейската система за защита на изборите все още не е дала ясен отговор: когато отговорността за защита на изборния интегритет е разпределена между платформи, регулатори и национални институции, какво определя дали някой изобщо ще предприеме действия?

Механизъм без ефект

Същият въпрос важи и за институционалната реакция. Активирането от служебното правителство на Системата за бързо реагиране по Акта за цифровите услуги (DSA), след подобни искания от Молдова, Румъния и Унгария, заслужава повече внимание. Механизмът не е създаден като постоянен елемент от изборната администрация. Честото му използване в четири последователни изборни цикъла в региона подсказва или че проблемът е структурен, а не изключение, или че самият механизъм не работи достатъчно ефективно.

Настоящите недостатъчни реакции в България разкриват слабости в системата. Механизмът координира, но не налага мерки. В страната липсват: координатор по цифровите услуги, действащ с необходимата скорост; национален орган за систематично наблюдение; установено сътрудничество между институции и платформи.

Централната избирателна комисия не е започнала разследване за купуване и използване на социални страници за изборни цели, въпреки че това повдига въпроси за незаконно финансиране и въпреки че доказателствата са публични от седмици. Разминаването между доказателствата и реакцията на институциите остава определящо за този изборен период.

Какво предстои

Тази празнина едва ли ще бъде запълнена преди изборния ден, а последиците няма да се ограничат до този вот. Периодът до 19 април е именно времето, когато подобни кампании обикновено се засилват. Премахването на мрежи от TikTok не означава край на дейността им – тя просто се премества към други платформи, като Facebook остава незасегнат, според BFMI.

В този финален етап фокусът се измества от общо изграждане на наративи към конкретни твърдения, насочени към потискане на избирателната активност или подкопаване на доверието в резултатите.

Вторият доклад на BFMI ще оцени ситуацията в последните дни на кампанията. България се превръща в показателен пример как разпределената отговорност между платформи, регулатори и институции води до ситуация, в която доказателствата и инструментите съществуват, но манипулациите продължават.

Реакция на платформите

Както беше посочено, TikTok е предприел действия след сигнал на BFMI и дори е потърсил организацията, което показва готовност за ангажираност и мерки. Платформата също така предоставя достъп до изследователски инструменти за академични среди и НПО.

За разлика от това, Meta не е предприела действия срещу описаните мрежи, въпреки че те повдигат въпроси за спазването на правилата и на Акта за цифровите услуги.

Случаят показва, че навременната и точна документация от гражданското общество може да доведе до реакция от страна на участници с капацитет да действат. Това обаче все още не се отнася за всички платформи.

БГНЕС припомня, че на 7 април в свой мониторингов доклад BFMI заяви, че Румен Радев е натрупал 90 милиона гледания в TikTok чрез мрежи, чието поведение трудно може да се обясни с органична активност.