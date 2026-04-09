ДПС сезира европейски институции и Конгреса на САЩ за груба намеса на МВР в изборния процес, съобщиха от партията. Сигналите са за проверка на действията на служебното правителство и конкретно МВР, представяни като „противодействие на престъпления срещу избирателните права на гражданите, свързани с продаване и купуване на гласове”, като в тях се посочват редица нарушения като превишаване на власт и злоупотреба със служебно положение, незаконосъобразни претърсвания и изземания, задържане и принуда, психологически натиск и сплашване, допълниха от ДПС.

Системното провеждане на разпити по анонимни и недоказани сигнали и презентирането като легитимни на списъци, предоставени от източници, представени като медии, но тясно обвързани с други участници в изборите - ПП-ДБ, дава основания да бъде поставена под съмнение както обективността, безпристрастността и отговорността на органите на МВР, така и да бъде проверявана тяхната ангажираност с изборни резултати на близките им партии.

От ДПС посочват в сигналите си конкретни казуси, „засегнали над 150 потърпевши от незаконосъобразната дейност на МВР лица".

Отделно от това внесените жалби от засегнати и потърпевши лица, подадени към българските правораздавателни институции, са близо 40, допълниха от ДПС.