Костадинов: "Ел Би Булгарикум“ се води към загуба – готви ли се приватизация?

Държавното дружество Ел Би Булгарикум се намира в сериозно влошено финансово състояние, което не може да бъде обяснено с нормална икономическа логика. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, позовавайки се на последните публични отчети на предприятието.

„Имаме рязко увеличение на разходите – за персонал, суровини и външни услуги – с над 30% в рамките на една година. При нормално управление това би трябвало да доведе до ръст и печалба. Вместо това виждаме обратното – дружеството вече отчита загуба“, посочи Костадинов.

По думите му разходите за персонал нарастват от 4.613 млн. лв. на 6.107 млн. лв., тези за суровини и материали – от 6.634 млн. лв. на 8.709 млн. лв., а за външни услуги – от 1.790 млн. лв. на 2.408 млн. лв.

В същото време финансовият резултат се влошава – от печалба от над 4 млн. лв. към третото тримесечие на 2023 г., през 3.6 млн. лв. през 2024 г., до загуба от 258 хил. лв. през 2025 г.

„Когато за 100 лева приходи се харчат 101 лева, това означава, че дружеството работи на загуба по самата си структура. Това вече е устойчива тенденция“, заяви председателят на „Възраждане“.

Костадинов обърна внимание и на кадровата политика в предприятието. Данните показват увеличение на персонала от 157 души през 2024 г. до 172 души през 2025 г., без това да води до подобряване на резултатите.

„Разходите растат, персоналът се увеличава, но ефектът отсъства. Това поставя въпроси за начина на управление“, коментира той.

Според него тревожен сигнал е и състоянието на външните пазари. Приходите от Япония намаляват в последните години, а присъствието на други азиатски пазари остава минимално.

„Говорим за предприятие, което дълги години беше символ на качество и имаше стабилни пазари. Днес тези позиции се свиват“, заяви Костадинов.

Той постави въпроса и за конкретни управленски решения – обучения в чужбина без ясна връзка с производството, както и разходи, които не водят до видим икономически резултат.

„Когато едно държавно предприятие преминава от печалба към загуба при растящи разходи, е напълно основателно да се постави въпросът дали не се върви към неговото отслабване“, посочи той.

Според Костадинов обществото има право на отговор дали се подготвя сценарий, при който дружеството да бъде доведено до състояние, позволяващо последващи решения за собствеността.

От „Възраждане“ настояват за външен одит на управлението, като резултатите да бъдат публични и при необходимост разгледани в Народното събрание.

„Държавата трябва да си влезе в ролята на стопанин. В противен случай рискуваме да загубим още едно стратегическо българско предприятие“, заяви Костадин Костадинов.