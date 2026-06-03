Василев: Правителството създава голям проблем, за да може после да го решава по-лесно

Излязоха документите от ЕК и там е записано, че дефицитът е 3,5% на това, което беше заложено в Закона за бюджета. Тоест, ние не сме си изпълнили бюджета за 2025г. проблемът не е 2025 г., защото след приемането на нашия бюджет се прие регламент, който позволява част от разходите за отбрана да се приспаднат от дефицита. Тази част е 0,6%, тоест падаме на 2,9% за 2025 г. и там проблем няма. Проблемът, който е идентифициран в доклада на ЕК е, че тъй като не сме представили бюджет за 2026 г. прогнозата е 4,1% дефицит, което вече би надхвърлило 3%, даже и с тази отстъпка за отбрана. Това заяви бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев в ефира на БНТ.

Това, което казват е, че ако приемем бюджет с до 3% и той се изпълни в рамките на годината няма да има никакви последствия за България, уточни той.

Ситуацията е следната: Ако има издадени фактури, каквито и да са, по цялата държавна администрация, по всички общини, към 31 декември всички те се събират, остойностяват и проверяват от Евростат. Затова дефицитът на начислена основа излиза чак в края на март. Евростат има три месеца да мине по всички фактури, независимо дали са платени и те да бъдат включени в дефицита. Тоест всичко, което е имало неплатено, то влиза в тези 3,5% дефицит за миналата година, разясни лидерът на ПП.

Всеки месец българската държава плаща над 4 млрд. евро сметки. Във всеки момент ние имаме между един и два милиарда, за които е излязла фактурата и трябва да се плати. Затова има цяла дирекция в Министерство на финансите, която се занимава само с прогнозиране на този паричен поток, уточни Василев.

Имаше друг министър на финансите преди една година, който говореше за 18 млрд. дупка. После излезе Евростат, сертифицира всичко и се чудеха как да се оправдаят, че такава дупка няма. В момента сме в същата ситуация - правителството създава един голям проблем, за да може после да го решава по-лесно, подчерта той.