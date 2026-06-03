Половинката на Киану Рийвс: Живяла съм с Джон Уик, живяла съм и с Нео

Александра Грант сподели рядък поглед към творческите процеси, които текат в живота ѝ и връзката ѝ с Киану Рийвс.

53-годишната Грант е визуална артистка и е в романтични отношения с 61-годишния Рийвс от 2019 година. Двамата първо се срещат професионално покрай книгата "Ода на щастието" ("Ode to Happiness"), написана от Рийвс и илюстрирана от Грант. По-късно основават заедно издателство, а две години след това правят връзката си публична.

По време на събитие в Лос Анджелис в четвъртък, 28 май, посветено на новия й винен бранд LOVEwine, Грант разказа как двамата балансират работата и времето в студиото.

Уважение към процеса на другия

"Той винаги е толкова признателен и винаги е внимателен с обратната връзка - и бих казала, че същото важи и за мен", казва Грант пред People за връзката им и за това дали позволява на Рийвс да я посещава в арт студиото, докато работи и допълва: "Винаги искаш да си уважителен и да оставиш другия човек да си "изпече тортата". Само като говоря за любовта си, се изпотявам. Бих казала, че има цялата способност на света, щом се отнася до изслушване - знаем, че можем да говорим за всеки проблем, предизвикателство или творческа идея и да говорим за това безкрайно, ако е нужно, но също така уважаваме индивидуалната нужда човек да се потопи надълбоко и да има процес, който може би е тих или протича в друга колаборация. Така че бих казала, че ключът е взаимното уважение, а също и - хайде, това е игра, нали? Игра е, че можем да играем творчески. Последното, което ще кажа и което мисля, че споделяме, е вярата в проектите. Всеки проект има своя автономност, свой екип, свои правила и има начало, среда и край. И двамата сме хора, които правят проекти, и знаете - живяла съм с Джон Уик, живяла съм с Нео."

Рийвс е най-известен с главната си роля във франчайза "Джон Уик" ("John Wick") и с ролята на Нео във филмите "Матрицата" ("The Matrix").

"Когато той е в образ, например, аз изпитвам огромно уважение към това разбиране, че това представлява средата към края на един проект, нали? И мисля, че същото важи и за рисуването. Когато съм в режим на художник, аз съм изцяло вътре. Напълно съм в него. Това не е играене на персонаж, но е изпълнение - знаете, рисуването също е форма на пърформанс", казва Грант.

От галериите до LOVEwine

Работата на Грант е показвана в галерии в цялата страна - от Лос Анджелис до Ню Йорк - както и в музеи в Ийст Лансинг, Мичиган, и Балтимор, Мериленд, а също и в Музея на изкуството на окръг Лос Анджелис (Los Angeles County Museum of Art - LACMA), според официалния ѝ сайт.

Новият й винен бранд е колаборация между нейния арт и дизайн проект grantLOVE - в работата си тя често използва символа LOVE, според сайта на проекта - и калифорнийската винарна J Vineyards and Winery.

Грант казва пред списанието, че интересът ѝ към виното започва по време на лято, което прекарва в Париж между седми и осми клас с майка си - американска дипломатка, която по това време е разпределена във Франция: "Прекарахме лятото в мъничка, мъничка френска хотелска стая - по два инча разстояние около всеки матрак, опитвахме се да натъпчем куфарите настрани и търсехме апартамент. А аз съм единствено дете на самотна майка. Така че бяхме само двете в това голямо приключение. Нямаше истински план за лятото ми."

Тя си спомня, че в един ресторант сервитьорка й предложила да опита виното към менюто с фиксирана цена.

"Майка ми каза: "Знаете ли, тя е само на 12 години. Може ли да ѝ донесете Coca-Cola или вода? Сервитьорката се отдалечи ядосано, върна се, сложи огромна чаша вино пред мен и каза: "Madame, la Coca Cola, c'est mauvais pour votre enfant" ("Кока-колата е вредна за детето ви") И това беше моето въведение в културата на виното", казва тя.

Снимка: БГНЕС