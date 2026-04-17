Борисов категоричен: Повече в сглобки не влизаме

Партията ни положи много усилия, това е пореден важен момент за България. На конгреса дойде генералният секретар на ЕНП и каза едни от най-добрите думи, които ГЕРБ заслужава. Манфред Вебер също ни пожела успех, защото България в силна Европа може да ходи само с ГЕРБ-СДС.

Ако има слоган "Силна България в силна Европа", той най-много приляга на ГЕРБ.

В София залагаме на младите, средните и по-опитните хора, има множество млади хора в листите ни, това е видно и като ходим в страната.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на закриването на предизборната кампания на ГЕРБ-СДС в София.

Акцентите ни освен работа, растеж, са и да кажем на хората - представете си правителство с Румен Радев за премиер, дали ще внесе конвергентен доклад? Дали ЕНП ще подходи по същия начин, по който подходи към нашия кабинет по това време, попита Борисов. В ЕП имаме много приятели, затова с болшинство гласуваха да влезем в еврозоната, докато наши съседи не успяха. Щяхме да седим години, години наред извън истинската европейска интеграция, ако не беше ГЕРБ, допълни Борисов.

Европейската подкрепа беше материализирана с това, което ГЕРБ и правителствата ни в последните 15 години направиха, когато бяхме и продължаваме да бъдем темел на Европа. Затова резултатът от изборите е важен за ГЕРБ - няма да правим повече компромиси, няма да ви карам да слагате униформи - повече в сглобки няма да влизаме, заради държавата. Направихме всичко през годините откъм компромиси, сега е ред на другите. А паниката, която се усеща в редиците на малките и средни партии, че поговорката - "когато двама се карат, третият печели" - демек, когато партиите, които имаме еднаква ценностна система във външнополитически план, се карат през цялата кампания, третият печели, каза още Борисов.

Предложението ни за запечатването на машините за гласуване беше просто - да се запечатат с лепенка с печат, и да се сложат камери за наблюдение в складовете, каза още Борисов. Това оглушително мълчание на тези избори - за машинното гласуване, това какво значи? - връщаме се на онзи прословут запис на Асен Василев за "ала-бала с машините, с президента, и с нашето МВР". Да видим в събота какво ще измислят, каза Борисов.

В секциите, особено вечерта при броенето, гледайте квитанциите от машините, за да може след това да се обжалват изборите. Отдавна ГЕРБ не е плащала социологическо проучване, каза още лидерът на ГЕРБ.

Ние в коалиция без ясно разписано споразумение, в което да са описани нашите приоритети, не влизане. Здравословно е да сме в опозиция, винаги след това излизаме по-силни, заключи Борисов.

Днешното участие на Румен Радев при Цветанка Ризова е на запис, защо и мен не ме интервюираха на запис, от какво го е страх Радев, попита още лидерът на ГЕРБ.

Бъдете оптимисти и не се съобразявайте с никого, трябва да постигнем добър резултат на тези избори, защото го заслужаваме, обърна се Борисов към кандидат-депутатите от коалицията. IБГНЕС