Полицията в Пловдив ще следи вота с... дрон

На територията на цялата област също се работи с безпилотните летателни апарати

18.04.2026 | 21:40 ч. 4
Снимка: Pixabay/Powie

Снимка: Pixabay/Powie

Пловдивската полиция демонстрира как се работи иновативно срещу онези, които си позволяват да газят изборните права на гражданите и изборното законодателство.

В деня преди изборите обстановката в етническия квартал “Столипиново” в града под тепетата се следи от служителите с дронове.

Свързани статии

На територията на цялата област също се работи с безпилотните летателни апарати, като се облитат и други големи махали.

Над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове, са иззети при акция на столичната полиция

Дрон на "Гранична полиция" със служители, които са командировани в пловдивската дирекция на МВР, в момента оглеждат с дрон района на карловското село Розино, съобщава "Марица".

Дроновете ще следят също и утре в изборния ден.

