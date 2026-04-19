Активност в Средец няма: Никой не агитира, нито пари предлагат

Изборният ден в Бургаска област протича спокойно с минимални инциденти - една жалба за билборд близо до секция в Бургас и още една в Поморие. В граничната община Средец, градът изглежда "призрачен" - празни улици и почти никаква активност пред избирателните секции.

Два месеца преди изборите тук кипеше напрежение заради правителствено решение за строителство на голям бежански център. Теренът е определен, но общинският съвет прие декларация срещу проекта. Местните се страхуват, че мигрантите ще нарушат спокойствието и ги възприемат като заплаха. Средец е на пътя на мигрантските потоци, но темата не е водеща на кампанията.

В ромския квартал активността е изключително ниска - от 700 гласоподаватели до 9:30 ч. гласуват само 30 души. Комисията обяснява с отчаяние. Жителите са песимистични. Пред БНР те коментират:

"Какво ще се оправи, като гласуваме? Никой не агитира, нито пари предлагат."

"Не гласувам - и да гласувам, ще гладувам. Нямам работа, само пенсия. България е най-голямата мафия."

Един жител разказва:

"Изборите са купувани - идват 20-30 коли с куфари, дават номера и пари. Ти гледаш номера, гласуваш за него. Те не засичат - просто те зарибява."

Друг добавя: "Обещават против центъра, но ще го направят. Цяла България гласува срещу еврото, но влезе."

Местните хора не вярват на обещанията.