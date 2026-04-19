30 години политиците не успяха да спечелят доверието на хората

България вече е в Еврозоната, но е под икономически натиск заради военните действия в Близкия изток. Високи цени, затруднения на транспортния бизнес, растяща инфлация, без държавен бюджет за тази година.

"Липсата на правителство задълбочава проблемите", заяви предприемачът Таня Скринска в специалното изборно студио на "България сутрин" "Сцената на изборите" и изрази надежда да се овладеят високите цени.

Общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов отбеляза, че по бензиностанциите всички виждаме растящите цени.

"За мен става дума за спекулация. НАП излезе с информация,

че вносителите, правейки отстъпките, си вдигат маржа на печалбите, от което ние страдаме", добави той пред Bulgaria ON AIR.

Учителят по история Йордан Миленов коментира, че колегите му са подложени на огромен стрес.

"Няма национална стратегия, която да подпомогне тези колеги, които изпитват напрежение. Трябва да се помисли и да се създадат центрове, които да подпомагат колегите. Оставени сме на самотек. Трябва да се подпомагат преподавателите, учителите. Работата с деца изисква постоянно усъвършенстване. Работата им е свързана и с психичното здраве на децата", подчерта той.

По думите му църквата някога е била в този сегмент - хората са били обединени и са се събирали, по този начин са изпускали парата, но "ролята на църквата сега е тотално занижена".

"Това раздаване на пари влошава нещата, отколкото да решава проблемите.

Това малко или много помпа инфлацията. Това е не е гаранция, че цените ще паднат. Трябва да се сигурни, че имаме достатъчно горива като количества. Ние сме на кръстопътно географско положение. Държавата не трябва толкова да се намесва. С това раздаване на пари цените се повишиха твърде много. Това е основният проблем пред цялото общество - страшно високи цени, които трудно се овладяват", заяви Скринска.

Д-р Спасов отбеляза, че в чужбина цените за лечение не са по-ниски, отколкото са в България.

"Държавата прекалено много се намесва.

Цените на здравните услуги не са адекватно остойностени.

Някой трябва да плати стойността на лекарския труд, на медикамента, на лекарствата. Основното, което трябва да бъде залегнало, е лозунгът, че ако в кацата с мед има мед, то ще има мед за всички", каза д-р Спасов.

Според Миленов учениците нямат много голям респект към учителя.

"Има училища, в които подборът на ученици е с по-високо ниво - там има много интересен диалог, но има училища, в които учителите буквано са оставени да оцеляват - стига се до физическа саморазправа с тях", коментира Миленов и добави, че трябва да се обърне внимание на правата на учителите, за да може да има уважение към учителската професия.

"От години има тенденция, че да си международен шофьор не е престижна професия. Трябва да върнем авторитета на професионалните гимназии. Не става въпрос за пари. България има нужда както от високо квалифицирани специалисти, така и от по-ниско квалифицирани специалисти", смята Скринска.

Д-р Спасов посочи, че през годините в желанието си да се развиваме само икономически, оставихме ценности като родолюбие, семейство, морал на заден план.

Миленов изрази мнение, че в последните 30 години политиците не успяха да спечелят доверието на хората.

Скринска вярва, че винаги е важно да се гласува, защото по този начин човек избира в каква държава иска да живее.

"Ако си гласувал, имаш право да изискваш. Призовавам всеки един български гражданин да гласува", подчерта д-р Спасов.