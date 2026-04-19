Опашки пред секциите в Лондон в началото на изборния ден

Изборният ден за българите във Великобритания започна с видим интерес и опашки пред секциите в Лондон. Още в ранните часове пред българското посолство в британската столица започнаха да се събират десетки избиратели, които на място попълват декларации, че не са гласували и няма да упражнят правото си на вот другаде.

В дипломатическата ни мисия са разкрити рекордните 7 секции. По избирателни списъци в тях са записани 862 души, а още две секции в Лондон също отчитат толкова висок брой предварително регистрирани избиратели.

На място вече работят няколко секции, сред които номер 2, 4 и 6, където още от сутринта се наблюдава засилен поток от хора, предава bTV.

Ще успеят ли всички да гласуват?

Основният въпрос остава дали всички желаещи ще успеят да упражнят правото си на глас. От една страна са промените в Изборния кодекс, които може да са отказали част от българите зад граница да отидат до урните. От друга - остават опасенията, че дългите опашки могат да се превърнат в сериозна пречка пред част от избирателите.

Висок интерес и на предишни избори

Сравнението с предишни избори показва, че интересът към вота във Великобритания традиционно е висок. На парламентарните избори през април 2021 г. в страната бяха разкрити 35 секции, като в повечето от тях са гласували над 1000 души.

Към момента обстановката в Лондон остава динамична, а екипи на място следят дали организацията ще позволи на всички желаещи да стигнат до урните. Влияние върху изборния процес и активността зад граница оказва и разликата във времето от два часа.