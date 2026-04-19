В две болнични секции в Пловдив бюлетините са свършили

Изборният ден в града преминава спокойно

19.04.2026 | 16:52 ч. Обновена: 19.04.2026 | 16:59 ч.
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Сигнал за свършили бюлетини в две секции, открити в болници в Пловдив. Като се изключи този проблем, до момента изборният ден в града преминава спокойно и без нарушения, съобщава БНТ.

Проблеми с машините

Подобно на други градове в страната и в региона имаше секции, в които машините по един или друг начин аварираха и това наложи да се вземе решение да се премине изцяло към гласуване с бюлетини. Такива секции до момента в града са общо 6, което е под 1% от общия брой на машините.

Проблем имаше и в две от частните болници в града, където още преди обяд бюлетините свършиха и в продължение на 2-3 часа гласуването там беше прекратено, докато бъдат доставени бюлетини. Според председателя на 16-та РИК, в едното от медицинските заведения по-скоро са решили да се презастраховат и реален недостиг на бюлетини не е имало.

"Към 10:30 часа подадохме сигнал, който беше пуснат и до РИК, и до общината, при който уведомихме, че ни намаляват бюлетините, които вчера ни бяха предадени 100. След, което минаха около 2 часа и в 12:00 часа вече бяхме без бюлетини и се наложи да връщаме болни хора, които са доста голяма част от тях трудноподвижни. И това, според нас, беше нередно и затова продължихме постоянно да пускаме сигнали през цялото това време, докато най накрая пуснахме и в ЦИК и се взе резултат”, каза Златомир Стамболов, председател на болничната СИК.

По-рано днес на секретар в една от секциите в квартал "Столипиново" му е прилошало и за кратко, докато му е указвана медицинска помощ, гласуването е било прекратено. Но и там процесът вече продължава нормално.

