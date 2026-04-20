"Директно" по Bulgaria ON AIR с извънредно издание след вота

Димитър Абрашев и Калина Донкова събират анализатори за първи прочит на резултатите

20.04.2026 | 16:15 ч. 0
Извънредно издание на предаването „Директно“ ще се излъчи днес от 17:30 ч. по Bulgaria ON AIR, посветено на равносметката и анализите след вота. Водещи са Димитър Абрашев и Калина Донкова, които ще обобщят най-важното от изборния ден и първите реакции след резултатите.

В студиото ще гостуват експерти и анализатори с различни гледни точки към политическата ситуация. Сред тях са Светлин Тачев от агенция „Мяра“, с която Bulgaria ON AIR работи на тези избори, политологът Милен Желев и журналистът от „Сега“ Людмил Илиев.

Фокусът на разговора ще бъде върху нагласите на избирателите, разпределението на политическите сили и възможните сценарии за управление. Предаването ще предложи експертен анализ и различни гледни точки за развитието на политическата картина в страната.

