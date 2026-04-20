Радев взима вота и в чужбина, получава 70 995 гласа

Втори са ПП-ДБ, на трето място е ДПС

20.04.2026 | 14:21 ч. Обновена: 20.04.2026 | 14:21 ч. 3
Снимка: БГНЕС

 "Прогресивна България" заема челна позиция по вот и от гласуването в чужбина. Според обобщените данни от гласуването на сънародниците ни извън страната и при 100% обработени СИК протоколи към 13.00 часа днес, коалицията получава 70 995 гласа или 38.038% подкрепа.

Втори са ПП-ДБ с 42 635 гласа или 22.843% подкрепа.

На трето място е ДПС с 15 860 гласа или 8.498%.

На четвърто място е "Величие" с 10 791 гласа или 5.782% подкрепа. 
 
"Възраждане" е на пето място с 9 790 гласа или 5.245% подкрепа. 

На шесто място е ГЕРБ-СДС с 8 715 гласа или 4.669% подкрепа

