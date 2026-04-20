Радев взима вота и в чужбина, получава 70 995 гласа

"Прогресивна България" заема челна позиция по вот и от гласуването в чужбина. Според обобщените данни от гласуването на сънародниците ни извън страната и при 100% обработени СИК протоколи към 13.00 часа днес, коалицията получава 70 995 гласа или 38.038% подкрепа.
Втори са ПП-ДБ с 42 635 гласа или 22.843% подкрепа.
На трето място е ДПС с 15 860 гласа или 8.498%.
На четвърто място е "Величие" с 10 791 гласа или 5.782% подкрепа.
"Възраждане" е на пето място с 9 790 гласа или 5.245% подкрепа.
На шесто място е ГЕРБ-СДС с 8 715 гласа или 4.669% подкрепа