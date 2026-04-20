МЕЧ с равносметка: Щяхме да сме нужни, но малко не ни достигна

Радостин Василев: Нашата кауза остава същата

20.04.2026 | 18:08 ч. 8
БГНЕС

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев направи равносметка след парламентарните избори и е категоричен, че на партията му не му е достигнала малко, за да слезе в новия парламент.

“104 506 българи подкрепиха каузата на МЕЧ! Това е много силен резултат, особено в тази политическа обстановка”, каза още председателят.

"Малко не ни достигна, за да сме част от Народното Събрание в така ключов за държавата момент. Щяхме да сме изключително нужни за отстояване на истината и справедливостта. Благодаря на всички, които ни подкрепиха и ни вярват. Няма да ви предадем. Благодаря и на всички, които гласуваха по съвест," каза Василев.

Бившият депутат не скри разочарованието си от това че, въпреки усилията на МЕЧ в парламента през последната година, в крайна сметка те не са в състава на новия парламент.

“Нашата кауза за справедливост остава същата”, каза още Василев.

Той поздрави и пожела успех на победителя и партиите, които са част от Народното Събрание. "Те носят огромна отговорност пред българския народ! Да живее България!", завърши Василев. 

