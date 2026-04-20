Политолог: Радев няма да е българският Орбан и няма да саботира ЕС

Политологът Теодор Славев коментира пред БНР вчерашния парламентарен вот и категоричната победа на Румен Радев. Според Славев гражданите категорично са изразили волята си за приключване с модела на управление на Борисов и Пеевски.

“Това е първият извод от парламентарните избори на 19 април”, на мнение е политологът и добави:

"Другото е търсене на ключ за нерешения политически ребус, който се заключи през 2021 г. с една динамична спирала от предсрочни избори за Народно събрание. Резултатът от вота сега е много убедителен и дава ясен мандат за съставяне на самостоятелно правителство. Това е индикация за политическа стабилност и поне първите сигнали са, че е спрем с предсрочните избори за много дълго време. Румен Радев ще има абсолютно мнозинство в 52-рото НС и има всички индикации да може да изкара пълен мандат".

Сравнения с Виктор Орбан

Славев е категоричен, че Радев не е българският Орбан и няма да саботира общите решения на Европейския съюз.

"България няма такава позиция като държава, аз не мисля, че Радев ще прави това, което Орбан правеше в синхрон с руския интерес”, на мнение е Славев.

Според него Радев е заявил желание за по-прагматичен диалог с Русия.

"ЕС има механизми, чрез които да интервенира - знаем за замразените средства за България по ПВУ".

Славев посочи и друг пакет от въпроси, които очаква да бъдат решени като първи действия на новото управление. “Това е деблокиране на съдебната власт - избор на нов ВСС, на Инспекторат към ВСС и оттам избор на нов главен прокурор за пълен мандат”, добави политологът.

Позицията на ГЕРБ

Славев коментира, че ГЕРБ е в тренд надолу и може да ги видим отново силни, ако минат през ново лидерство.

"ГЕРБ е лидерска партия, но ако Борисов не е подготвил свой заместник, това означава, че партията е обречена. ГЕРБ без Борисов ще е приемлива и за по-тясно сътрудничество с други формации вдясно. ПП-ДБ са го казвали през годините”, каза още политологът.