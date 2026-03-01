Нейкова: Няма проблем с машините и сертифицирането им

Няма технически проблеми с машините за гласуване, нито със сертифицирането им за предстоящия вот. Това увери пред БНР председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

По думите ѝ държавата разполага с 12 837 устройства. Част от тях са с изтекла гаранция, но това не означава, че не са изправни или че няма да могат да бъдат използвани на изборите.

"Българската държава разполага с 12 837 машини. На една част от тях е изтекъл гаранционният срок, но това в никакъв случай не означава, че машините не работят и не са в готовност за предстоящите избори", заяви тя.

Нейкова обясни, че преди всеки вот се извършват диагностика и профилактика на устройствата. Според нея няма пречки и по отношение на задължителното удостоверяване на съответствието им със законовите изисквания.

"Преди всички избори се прави диагностика и профилактика на машините за гласуване. Няма никакъв проблем за тяхното сертифициране, както изисква Изборният кодекс, тяхната подготовка – инсталирането и всички онези дейности, които ЦИК възлага чрез обществена поръчка."

Тя подчерта, че комисията не е отказвала публична демонстрация на машините.

"Ние не сме отказали публична демонстрация. Когато се извършва удостоверяване на съответствие на машините за гласуване и техния софтуер, тогава се допускат представители на партии и коалиции, неправителствени организации. Публично пред тях да се направи тази демонстрация, както и да се запознаят с онова, което ги интересува по отношение на сигурността на машините за гласуване."

Регистрацията за изборите

Срокът за регистрация на партии и коалиции за предсрочните парламентарни избори на 19 април изтича на 4 март. В предаването "Неделя 150" Нейкова посочи, че към 17 часа на предходния ден документи са подали шест партии и три коалиции, но решение за регистрация има само за една партия и една коалиция. Останалите заявления се проверяват, включително подписките в тяхна подкрепа.

Тя препоръча на участниците в изборите да не изчакват последния момент за подаване на документи и уточни, че ЦИК ще работи и на 3 март.

За изборните протоколи и обучението на СИК

По темата за евентуално опростяване на изборния протокол Нейкова беше категорична, че задължителните текстове, произтичащи от Изборния кодекс, не могат да бъдат премахнати. Възможно е обаче текстовете да бъдат пренаредени, за да се намали рискът от объркване в секционните комисии. Очаква се в началото на следващата седмица да бъде приет образецът на протоколите на СИК.

Относно идеята членовете на СИК да полагат изпит след обучението си, тя отбеляза:

"Би било една добра мярка, но към настоящия момент може да бъде само с препоръчителен характер. Това предложение е повтаряно многократно пред законодателя, но и към момента не е възприето."

Наблюдатели, бюджет и напрежение

ЦИК вече е приела решение за условията и реда за регистрация на наблюдатели. Процедурата ще тече от 5 март до 17 април. Нейкова подчерта, че тяхната роля е ключова, тъй като имат право да присъстват на всички етапи от изборния процес.

Комисията е определила съставите на всички районни избирателни комисии, като е спазено съотношението на парламентарно представените партии и коалиции.

Одобрената от Министерския съвет план-сметка за изборите възлиза на 65 млн. евро. Увеличени са възнагражденията на членовете на секционните и районните комисии заради ръста на минималната работна заплата.

По повод казуса със Стоил Цицелков Нейкова заяви, че няма причина ЦИК да продължава да коментира темата. Той остава член на Обществения съвет към комисията и може да присъства на заседанията ѝ. Очаква се и отговор от Европейската комисия относно наложената му забрана за участие в наблюдение на избори за срок от пет години.

В заключение председателят на ЦИК предупреди, че около изборите се натрупва излишно напрежение.

"Казват се неща, които не са напълно верни. Правят се изводи, които не почиват на никакви обстоятелства. Всичко това създава напрежение. Изборите могат да бъдат проведени честно, спокойно и добросъвестно."