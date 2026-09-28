Доц. Лозанов срещу Каракачанов: Опите срещу промяна на президентските избори

"Дондуков" 2 вече е бойно поле. Президентската битка започна, а тонът се вдига. Йотова срещу Гюров. Вълчев срещу Кандев. Едната страна говори за опит, другата - за промяна. Едната за национален интерес, другата - за европейска посока.

А зад кандидатите стоят инициативни комитети, лица, аргументи и тежки политически сблъсъци. В тяхната битка влизат Красимир Каракачанов и доц. Георги Лозанов - две различни позиции за бъдещето на България.

Спорът за президентската кампания

Красимир Каракачанов от Инициативния комитет на двойката Йотова-Вълчев коментира пред "Денят ON AIR" темите, които според него определят предизборната кампания.

"От едната страна - темата с помилванията, от другата страна - темата с "Петрохан", сега темата с доклада в Ню Йорк на Общото събрание на ООН. Докато по този начин се води кампанията, това по никакъв начин няма да мотивира хората да излязат да гласуват", каза Каракачанов.

Доц. Георги Лозанов от Инициативния комитет на двойката Гюров-Кандев насочи вниманието към връзката между Илияна Йотова и политическото наследство на Румен Радев.

"Йотова разчита на електората на Радев. Това по същество ще бъде третият мандат на Радев, в който той вече ще има цялата власт. Йотова трябва да прави жестове като отказването от декларацията на ООН", заяви доц. Лозанов пред Bulgaria ON AIR.

Зависим ли е президентът

Каракачанов припомни поведението на предишни президенти, издигнати от политически партии, като постави акцент върху отношенията им с формациите, които са ги подкрепили.

"Желю Желев, Петър Стоянов, Първанов, Радев - във всички тези случаи, с изключение на Плевнелиев, всички президенти се еманципираха от партии, които ги издигат. Единственият президент, който изпълняваше всичко, което искаше министър-председателят от него - тогава Бойко Борисов, беше Плевнелиев", посочи Каракачанов.

Според него самата президентска институция позволява на държавния глава да действа независимо от политическата сила, която го е издигнала.

"Президентската институция дава достатъчно достойнство за самостоятелни действия, за да бъдеш зависим. Не съм съгласен, че Йотова ще бъде продължение на политиката на Румен Радев в изпълнителната власт", добави Каракачанов.

Спорът за БСП и отношението към Кремъл

"Новото БСП има друго име - не се говори за социалистическа партия, а за прогресистка партия. Но тя е същата линия - линия в полза на това България да започне да прави колкото се може повече компромиси по отношение на Кремъл и на Путин, без да има смелостта да го нарече военен престъпник и да гласува трибунала срещу него заради военните престъпления, от които вече стотици хиляди невинни души бяха избити", заяви доц. Лозанов.

Каракачанов говори и за мястото на България в Европейския съюз. По думите му членството не трябва да означава отказ от собствена позиция.

Той подчерта, че според него националният интерес трябва да бъде водещ при вземането на решения. Каракачанов допълни, че различната позиция не означава автоматично противопоставяне на европейската идея.

Доц. Лозанов защити различна гледна точка за ролята на Европейския съюз и влиянието му върху развитието на България.

"Благодарение на ЕС България върви по демократичен път", отбеляза доц. Лозанов.

Защо Каракачанов подкрепя Йотова и Вълчев

Каракачанов обясни и причините, поради които подкрепя кандидат-президентската двойка Йотова-Вълчев. Той свърза избора си с международната ситуация и необходимостта от опит в условията на конфликти.

"Подкрепям Йотова и Вълчев, защото във времето, в което живеем, с конфликтите в Близкия изток и Украйна, България има нужда от държавен глава с опит, хъс, който може да отчита българския национален интерес. Йотова и Вълчев са много по-опитната двойка, много по-уравновесената двойка, отколкото Гюров и Кандев", подчерта Каракачанов.

Доц. Лозанов: Националният идеал е демократична България

Доц. Лозанов постави акцент върху различно разбиране за националния интерес, като заяви, че предпочита да говори за национален идеал.

"Не обичам да говоря за национални интереси, а за национален идеал - България да бъде демократична държава като западните европейски държави. Искам да има президент като на западна европейска държава, който поставя акценти върху важните неща и да критикува тези, които се отклоняват от картината на благополучието", допълни той.

25 октомври наближава, а предизборната кампания вече е в ход. Сблъсъкът между различните визии за президентската институция и посоката на страната ще бъде сред основните теми в предстоящата битка за "Дондуков" 2.