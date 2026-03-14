Посланикът на Израел: Промяната в Иран ще дойде от самия народ

Военните действия имат за цел да ограничат заплахи, свързани с ядрената и ракетната програма

14.03.2026 | 20:01 ч. 7
"Военните действия срещу Иран имат за цел да ограничат ключови заплахи, свързани с ядрената и ракетната програма на страната". Това заяви посланикът на Израел в България Йоси Леви Сфари в ефира на Нова тв.

По думите му още по време на дипломатическите преговори със Съединените щати са били ясно очертани основните цели – да бъде унищожена възможността Иран да разработи ядрено оръжие и да бъде ограничена ракетната му инфраструктура. „Когато започна атаката, се появи и трета цел – да се даде възможност на иранския народ сам да свали режима“, посочи дипломатът.

Според него сегашната ситуация в Иран не дава сигнали за промяна. Посланикът коментира, че синът на върховния лидер Али Хаменей – Моджтаба Хаменей – се смята за още по-краен в позициите си, което не е добър знак за евентуални реформи в страната. „От години говорим за иранския режим като за заплаха и източник на тероризъм“, заяви Сфари. По думите му основната цел на Техеран е да разшири конфликта.

Дипломатът предупреди, че Иран има възможност да оказва влияние върху глобалната икономика. Той посочи като пример стратегическия Ормузки проток, през който преминава значителна част от световния износ на петрол. „Ако Иран успее да затвори протока, това ще има сериозни последствия за цените на петрола и за икономиката на Европа“, заяви посланикът.

Посланикът изрази надежда, че в бъдеще Иран може да се превърне в светска държава и да възстанови нормалните отношения със света. По думите му страната има древна култура и история, а в миналото между Израел и Иран са съществували дипломатически отношения и директни полети. „Надявам се, че промяната ще дойде от самия ирански народ. Тогава можем да имаме по-добро бъдеще“, заключи дипломатът.

