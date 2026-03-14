Иран: Петролната инфраструктура на Харг е запазена

Иранските медии съобщиха, че при американските удари по остров Харг не е нанесена щета на петролната инфраструктура. Според информационна агенция "Фарс", която се позовава на източници на място, съоръженията за износ на петрол са останали непокътнати, въпреки атаката на САЩ, пише БГНЕС.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че при бомбардировките са били унищожени всички военни цели на острова, който е ключов терминал за износ на ирански петрол в Персийския залив. В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" той обяви, че по негово нареждане Централното командване на въоръжените сили на САЩ е извършило една от най-мощните въздушни операции в региона.

"Преди броени мигове, по мое нареждане, Централното командване на американските въоръжени сили извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички военни цели в перлата на иранската корона - остров Харг", написа Тръмп, цитиран от БТА.

Американският президент подчерта още, че Вашингтон съзнателно не е поразил петролната инфраструктура, но предупреди, че това може да се промени. "По съображения за приличие реших да не унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако Иран или някой друг обаче решат да направят каквото и да е, с което да нарушат свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преосмисля това решение", заяви той. Тръмп добави, че "Иран няма възможност да защити нищо, което искаме да атакуваме" и че страната "никога няма да има ядрено оръжие или възможността да застрашава Съединените американски щати, Близкия изток и света".

Остров Харг има стратегическо значение за Иран, тъй като през него преминава голяма част от износа на петрол на страната, а напрежението около района се засили заради блокирането на Ормузкия проток.

Ескалацията в региона започна преди малко повече от две седмици, когато САЩ и Израел нанесоха мащабни удари по цели на иранска територия. При атаките бяха убити високопоставени представители на иранското ръководство, включително върховният лидер аятолах Али Хаменей. В отговор Техеран извърши серия от ракетни атаки срещу цели в централен Израел и Ерусалим, като ударите засегнаха и други държави в региона, сред които Обединените арабски емирства и Бахрейн, което доведе до рязко изостряне на конфликта в Близкия изток.