Пожар след атака с дрон на международното летището в Дубай

Авиокомпания "Емирейтс" обяви, че временно спира полетите

16.03.2026 | 07:15 ч.
Атака с дрон предизвика пожар на международното летище в Дубай. Пламъците вече са овладени и няма данни за пострадали, съобщиха местните власти, предаде БНР.

"Инцидент с дрон в близост до международното летище в Дубай (DXB) е засегнал един от резервоарите за гориво", пише в изявление на медийната служба на Дубай, публикувано в социалната мрежа "Екс".

Авиокомпания "Емирейтс" обяви в "Екс", че временно спира полетите си от и до Дубай.

Арабските държави от Персийския залив бяха подложени на повече от 2000 удара с ракети и дронове от началото на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари.

