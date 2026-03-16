IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
ЕС иска повече яснота за искането на Тръмп за военните кораби в Ормуз

Без отговор НАТО го чака лошо бъдеще, предупреди Тръмп

16.03.2026 | 18:25 ч. 16
Снимка:БГНЕС/EPA

Страните от ЕС настояват да научат повече за плановете на американския президент Доналд Тръмп относно войната в Иран и кога конфликтът там може да приключи, докато обмислят дали да се съгласят с искането да изпратят военни кораби, за да подпомогнат укрепването на сигурността в Персийския залив, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп призова съюзници, включително Франция, Китай, Япония, Южна Корея и Великобритания, за помощ в гарантирането на безопасността на международното корабоплаване в протока. Той заяви, че САЩ водят разговори с “приблизително седем“ държави относно военна подкрепа с цел да се подпомогне отварянето на търговския път. Той не назова тези страни и не даде индикации кога такава коалиция може да бъде сформирана, отбелязва АП.

В интервю за британския вестник “Файненшъл таймс“ Тръмп предупреди, че ако няма никакъв отговор или има отрицателен такъв, то страните от НАТО ги чака много лошо бъдеще.

Докато външните министри на страните от ЕС се събраха да обсъдят искането на Тръмп, германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че е важно САЩ и Израел да определят “кога считат, че военните цели на операцията им са постигнати“.

“Имаме нужда от повече яснота“, заяви той пред репортери.

Говорителят на германския канцлер Фридрих Мерц – Щефан Корнелиус – подчерта, че “тази война няма нищо общо с НАТО и това не е натовска война“. “НАТО защитава територията на алианса“, заяви той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЕС яснота искането Тръмп военни кораби Омруз
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem