МВнР: Българите да напуснат Близкия изток докато могат

Зам.-министърът на външните работи Марин Райков предупреди българите незабавно да напуснат Близкия изток, защото "ситуацията е на прага на драматично влошаване”.

"Извършихме само до преди дни една доста масирана евакуация на наши граждани от зоната на конфликта в Близкия изток, но войната не е приключила. Ние сме в постоянен контакт с нашите партньори и съюзници. Правим постоянно анализ на ситуацията на терена. За съжаление тази ситуация в момента се усложнява, условията на сигурност са на прага на драматично влошаване. Рисковете за нашите граждани в района са на път да се превърнат в заплаха”, предупреди зам.-министърът.

Райков призова всички наши граждани, които желаят да напуснат съответните страни от региона, да го направят незабавно, докато все още е отворено въздушното пространство и летищата функционират.

“Говорим за постоянно пребиваващите в Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ, Саудитска арабия, Ливан и Иран. Трябва да напуснат, докато все още могат. Всеки наличен граждански, търговски полет е една възможност, която е нежелателно да бъде пропусната”, категоричен е дипломатът.

Райков подчерта, че за изброените държави е определен индекс на риск на Ниво 5, т.е “предупреждаваме за възможност да бъдат преустановени всякакви възможности за евакуация по търговски и граждански път”.

Зам.-министърът добави, че всякакви пътувания към тези страни трябва да бъдат преустановени, а “оставането там е въпрос на лична отговорност и съответно поемане на риск”.

"При ситуация на затворено въздушно пространство, българската държава няма как да продължи да изпраща безплатни евакуационни полети за хиляди български граждани, които биха пренебрегнали това предупреждение", подчерта Райков и призова да не се пътува до дестинации с прекачване на летища в региона.

"Отварям само скоба да кажа, че само в Емиратите те са 2000. Съветваме също така българските граждани да не планират използването на полети с прекачвания в летищата в региона. Това предупреждение, което изпращаме днес, е важно да бъде чуто, както от нашите граждани, които биха планирали пътуване в тази посока, така и най-вече от гражданите, които са в страните от този рисков, високорисков регион”, каза в заключение зам.-министърът.