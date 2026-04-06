Пилотите на САЩ са уморени, използват хапчета за да са фокусирани над Иран

Екипажите, които летят с американски военни самолети от британските бази, разчитат на "хапчета за събуждане", за да останат фокусирани, заради забраните в европейското въздушно пространство, които ги принуждават да използват по-дълги маршрути за удари по Иран.

Таблетките Модафинил, наследници на бензедрина Wakey-Wakey, който е държал персонала на нощните бомбардировачи на Кралските военновъздушни сили (RAF) буден през Втората световна война, се издават на екипажите за мисии, които отнемат до 18 часа, поради стотиците допълнителни мили и необходимостта от повече връзки с танкери за зареждане във въздуха.

Пълна забрана за полети от Испания и ограничения от Франция, Италия, Великобритания, Швейцария и Австрия за определени самолети, участващи в операция "Епична ярост", създадоха главоболие за американските командири. Това ги принуди да пренасочват самолетите или на североизток над Европа, или на юг над Атлантика, след това през Гибралтарския проток и по Средиземно море и Северна Африка.

За бомбардировачите B1-B и B-52, излитащи от базата RAF Fairford, Глостършир, директният навигационен маршрут през френското, италианското и гръцкото въздушно пространство над Средиземно море и Ирак или Турция отнема до 10,5 часа за обратните полети, включително до четири срещи с летящи танкери за презареждане.

По-дългият, южен обход изисква бомбардировачите да извършват до осем пъти повече деликатно 45-50 минутно маневриране, за да се заредят от танкерите KC-135 и KC-146, кръжащи като въздушни бензиностанции.

Изтребителите F-15 Strike Eagle, базирани на базата RAF Lakenheath, Съфолк, трябва да извършват подобни допълнителни зареждания от танкери по време на мисиите си в Иран. Включително "времето на база" в бойната зона, техните двупосочни полети отнемат 12-15 часа, според военни експерти. Съобщава се обаче, че F-15E от 494-та ескадрила, свален в Иран в петък, е летял от една от базите на ВВС на САЩ в Близкия изток.

Границите на издръжливостта на хора и самолети се изпитват още повече от стелт бомбардировачите B-2 Spirit, които извършват маратонски удари от военновъздушната база Уайтман в Мисури. Допълнителното разстояние е увеличило времето на мисията от около 32 до изтощителните 40 часа с множество места за презареждане по пътя.

Сър Киър Стармър отказа да позволи на ултрадалечните B-2 да атакуват от Обединеното кралство, защото те се считат за стратегически офанзивни в сравнение с другите бомбардировачи, които условно са ангажирани в "отбранителни" действия, включително атаки срещу капацитета на Иран за изграждане и изстрелване на ракети. Двупилотните екипажи на Spirit трябва да разчитат на специалното си обучение за издръжливост и импровизираните съоръжения за спане, готвене и тоалетна на техния бомбардировач с форма на прилеп.

Континенталните ограничения добавят сложност към кампания, зависима от далекобойната авиация и устойчивата логистика. Твърдите действия на Испания, на основание, че операцията на САЩ е незаконна, утежниха проблема, тъй като военновъздушната база Морон в Андалусия е стратегическо предно оперативно място за американските военновъздушни сили. Тя е дом на център за флотилиите от самолети-танкери и стратегически въздушен транспорт, както и дом на силите за реагиране при кризи на морската пехота на САЩ за Африка. Педро Санчес, министър-председателят на Испания, блокира всички операции с Иран, защото войната на Тръмп е "незаконна, безразсъдна и несправедлива".

Много танкери KC и други самолети бяха изведени от Испания и преместени, след като Санчес наложи забраната. Поради отказите за полети от Испания и други страни, флотилията от танкери на САЩ работи с неистова скорост. Умората на екипажа и гъстотата на самолетите в „коридорите за презареждане“ над източното Средиземноморие са допринесли за сблъсъка на два KC-135 над Ирак, твърдят експерти. Шестима членове на екипажа загинаха.

Значението на презареждането с гориво по време на полет, дори в бойни зони, беше показано от снимки, които Иран публикува в петък на американски самолети, търсещи сваления летец. Два хеликоптера Black Hawk можеха да се видят да се зареждат с гориво по време на полет от специална спасителна версия на здравия транспортен самолет C-130 Hercules.

Кръговите траектории на полета също възпрепятстват секретността на американските операции. Публичните сайтове за проследяване на полети отчитат движенията на танкерите, които обикновено летят с включени предаватели за данни ADS-B, подобно на всички по-големи граждански самолети. Техните хореографирани движения из Европа издават в реално време мисиите на бомбардировачите, които обикновено летят инкогнито.

С анализатори на разузнавателни данни с отворен код, които наблюдават ударните мисии на САЩ и уязвимите им операции за презареждане с гориво, е сигурно, че Иран, Русия и Китай наблюдават, за да съберат данни.

Президентът Тръмп се оплака тази седмица, че Франция е блокирала самолет с военни доставки, който не можеше да прелети до Израел.

"Франция беше МНОГО БЕЗПОЛЕЗНА...", написа той.

Французите, които не са били домакини на американски авиобази от 1967 г. насам, заявиха, че само самолети, насочени за удари в Иран, са били отпращани. Някои танкери продължават да кацат в Истр, голямата френска военновъздушна база в сърцето на Прованс, съобщиха официални лица.

Подиграванията на Тръмп към европейските лидери, особено Санчес и президента Макрон, говорят за раздразнението сред американските командири, чийто персонал трябва да договаря преминаването на всеки свързан с Иран военен полет над няколко от европейските им съюзници от НАТО. Дипломацията е навлязла в планирането на полетите, заедно с времето и оперативната ефективност.