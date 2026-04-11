Два кръга разговори между Иран и САЩ вече са факт

Иранската държавна телевизия съобщи, че в Пакистан вече са се състояли два кръга мирни преговори между Ислямската република и Съединените щати, а трети рунд "вероятно ще се проведе тази вечер или утре", предаде AFP.

Разговорите навлизат в нов етап

Според информацията експерти от двете страни вече обменят текстове в опит да бъде постигнато мирно споразумение, което да надхвърли двуседмичното примирие, влязло в сила в сряда.

Иранската държавна телевизия се позовава на източник, определен като "близък до иранските преговарящи".

Две последователни сесии

По-рано днес двама пакистански представители са заявили пред AFP, при условие за анонимност, че в рамките на преговорите в Исламабад вече са били проведени две последователни сесии.

Агенцията отбелязва, че разговорите се водят на равнище, което е безпрецедентно за двете враждуващи страни след Ислямската революция в Иран през 1979 година.

Един от пакистанските представители е описал атмосферата по време на преговорите в Исламабад като "сърдечна", пише БТА.