IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 73

Два кръга разговори между Иран и САЩ вече са факт

Трети кръг се очаква скоро

11.04.2026 | 21:30 ч. Обновена: 11.04.2026 | 21:34 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Иранската държавна телевизия съобщи, че в Пакистан вече са се състояли два кръга мирни преговори между Ислямската република и Съединените щати, а трети рунд "вероятно ще се проведе тази вечер или утре", предаде AFP.

Разговорите навлизат в нов етап

Според информацията експерти от двете страни вече обменят текстове в опит да бъде постигнато мирно споразумение, което да надхвърли двуседмичното примирие, влязло в сила в сряда.

Иранската държавна телевизия се позовава на източник, определен като "близък до иранските преговарящи".

Две последователни сесии

По-рано днес двама пакистански представители са заявили пред AFP, при условие за анонимност, че в рамките на преговорите в Исламабад вече са били проведени две последователни сесии.

Агенцията отбелязва, че разговорите се водят на равнище, което е безпрецедентно за двете враждуващи страни след Ислямската революция в Иран през 1979 година.

Един от пакистанските представители е описал атмосферата по време на преговорите в Исламабад като "сърдечна", пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

преговори иран сащ
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem