Тръмп за напрежението в Ормузкия проток: Иран се шегува малко ВИДЕО

Доналд Тръмп предупреди Иран да не "изнудва" САЩ с промяната на статута на Ормузкия проток, след като Техеран отмени решението си да отвори отново водния път за корабоплаване.

Но президентът на САЩ отново възприе положителен тон, че сделка с Иран е възможна.

"Те [Иран] се пошегуваха малко, както правят от 47 години", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. $Разговаряме с тях. Те искаха да затворят пролива отново - знаете, както правят от години - но не могат да ни изнудват. Всъщност нещата вървят много добре и ще видим, но ще имаме известна информация до края на деня."

Напрежението около Ормузкия проток

Върховният съвет за национална сигурност на Иран, най-висшият орган за вземане на решения в страната под ръководството на върховния лидер, заяви, че ще възобнови контрола над Ормузкия проток "докато войната не приключи окончателно", според иранските медии.

Полуофициалната информационна агенция Тасним съобщи, че Съветът за сигурност на Иран е заявил, че докато американската военноморска блокада на иранското пристанище продължава, Техеран ще "я разглежда като нарушение на прекратяването на огъня и ще предотвратява условното и ограничено повторно отваряне на Ормузкия проток".

В изявлението се казва, че началникът на пакистанската армия Асим Мунир, който току-що завърши тридневно посещение в Иран, е предал нови предложения, представени от САЩ, които Техеран "разглежда и все още не е отговорил".

Стрелба срещу кораби

UKMTO заяви, че е получила сигнал за контейнеровоз, "ударен от неизвестен снаряд" на около 25 морски мили североизточно от Оман. Според нея някои от контейнерите са повредени, но не се съобщава за пожар или въздействие върху околната среда.

В отделно предупреждение UKMTO заяви, че е получила сигнал за подозрителна активност на около 3 морски мили източно от Оман, след като капитан на круизен кораб е забелязал "пръски в непосредствена близост до плавателния съд".

По-рано днес UKMTO заяви, че е получила сигнал, че кораби на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран са стреляли по танкер близо до пролива. Капитанът на кораба съобщи, че екипажът е в безопасност, добави UKMTO.